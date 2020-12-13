Графику Cyberpunk 2077 сравнили с версией 2018 года

Пользователь под ником Cycu1 на своём канале в YouTube сравнил, как сильно изменилась картинка в игре Cyberpunk 2077 после релиза по сравнению с моментом первых показов игры.
За исходную точку Cycu1 взял видео со сборкой 2018 года. В результате было обнаружено, что Cyberpunk 2077 версии 2018 года выглядел более блёкло – к релизу игры специалисты CD Projekt RED существенным образом улучшили систему освещения.
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Ogihi-OewPQ&feature=emb_logo
Однако кое в чём долгожданная игра всё-таки уступила версии двухгодичной давности: на экране стало значительно меньше неигровых персонажей.
В целом же Cyberpunk 2077 стала одной из немногих игр, которая не только сохранила изначально заявленный уровень графики, но и стала намного симпатичнее с визуальной точки зрения.
- 13 декабря 2020
-
22:04
-
20:05
-
16:21
-
10:22
-
09:44
-
02:05
-
00:26
- 12 декабря 2020
-
23:11
-
21:10
-
20:25
-
13:32
-
13:08
-
12:31
-
11:32
-
10:53
-
07:44
- 11 декабря 2020
-
21:19
-
16:50
-
16:12
-
13:57
-
13:07
-
11:32
-
09:38
-
08:13
-
07:41
-
07:16
-
07:00
- 10 декабря 2020
-
22:38
-
20:45
-
19:23
-
18:46
-
17:18
-
17:13
-
16:03
-
15:20