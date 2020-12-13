Графику Cyberpunk 2077 сравнили с версией 2018 года

Пользователь под ником Cycu1 на своём канале в YouTube сравнил, как сильно изменилась картинка в игре Cyberpunk 2077 после релиза по сравнению с моментом первых показов игры.



За исходную точку Cycu1 взял видео со сборкой 2018 года. В результате было обнаружено, что Cyberpunk 2077 версии 2018 года выглядел более блёкло – к релизу игры специалисты CD Projekt RED существенным образом улучшили систему освещения.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Ogihi-OewPQ&feature=emb_logo

Однако кое в чём долгожданная игра всё-таки уступила версии двухгодичной давности: на экране стало значительно меньше неигровых персонажей.



В целом же Cyberpunk 2077 стала одной из немногих игр, которая не только сохранила изначально заявленный уровень графики, но и стала намного симпатичнее с визуальной точки зрения.