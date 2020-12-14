Бан 6-летнего игрока в Call of Duty: Warzone оказался постановочным

Родители 6-летнего мальчика под ником RowdyRogan разыграли его зрителей. Реакция мальчика на бан в Call of Duty: Warzone растрогала общественность, но блокировка оказалась пранком.

Бан произошёл во время трансляции мальчика на Twitch, которую он вёл вместе с отцом. Реакция ребёнка была ожидаемой — он расплакался и выбежал из комнаты. Многие подумали, что мальчик получил бан — его родители постарались, чтобы ситуация выглядела правдоподобно.

Они сняли процесс подготовки к постановке, а уже после того, как мальчик получил ненастоящий бан, выпустили видео о пранке на YouTube-канале. Уже после случившегося родители рассказали, что их сын участвовал в конкурсе талантов «FaZe5», и им дали задание заснять вирусный ролик.

Они не придумали ничего лучшего, как разыграть всех ненастоящим баном. И по словам родителей, им это удалось, так как о бане мальчика написали многие игровые и киберспортивные издания мира, а в социальных сетях даже появился хештег «FREEROGAN», который вошёл в топ «Твиттера».

Родители извиняются перед зрителями и разработчиками игры — последние столкнулись с волной негатива после того, как было выпущено видео с реакцией мальчика на бан.