Бан 6-летнего игрока в Call of Duty: Warzone оказался постановочным

Родители 6-летнего мальчика под ником RowdyRogan разыграли его зрителей. Реакция мальчика на бан в Call of Duty: Warzone растрогала общественность, но блокировка оказалась пранком.
Бан произошёл во время трансляции мальчика на Twitch, которую он вёл вместе с отцом. Реакция ребёнка была ожидаемой — он расплакался и выбежал из комнаты. Многие подумали, что мальчик получил бан — его родители постарались, чтобы ситуация выглядела правдоподобно.
Они сняли процесс подготовки к постановке, а уже после того, как мальчик получил ненастоящий бан, выпустили видео о пранке на YouTube-канале. Уже после случившегося родители рассказали, что их сын участвовал в конкурсе талантов «FaZe5», и им дали задание заснять вирусный ролик.
Они не придумали ничего лучшего, как разыграть всех ненастоящим баном. И по словам родителей, им это удалось, так как о бане мальчика написали многие игровые и киберспортивные издания мира, а в социальных сетях даже появился хештег «FREEROGAN», который вошёл в топ «Твиттера».
Родители извиняются перед зрителями и разработчиками игры — последние столкнулись с волной негатива после того, как было выпущено видео с реакцией мальчика на бан.
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