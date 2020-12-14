Стример уничтожил редкие карты с покемонами стоимостью 1,5 млн рублей

Стример Ченс sodapoppin Моррис (почти 3 млн подписчиков на Twitch) приобрёл бокс с редкими картами покемонов стоимостью $ 20 тыс., или 1,5 млн рублей. Но не для того, чтобы продемонстрировать их на своём стриме, а для того, чтобы их уничтожить.
Почти 100 тыс. человек наблюдали, как стример поджигал редкие и дорогие карты с помощью огнемёта, мял их, закидывал дротиками и топил в смазке.
Видео опубликовано на Twitch-канале sodapoppin.
Но зачем Моррис так поступил с картами? Таким образом он решил выступить против стримеров, которые открывают и показывают эти карты на своих трансляциях. Стример считает, что такие трансляции популяризируют азартные игры среди детей.
«Я получил много оскорблений и негатива, когда играл в блек-джек на стриме. Зрители считали, что я продвигал азартные игры среди детей. А теперь появились покемоны — ещё одна азартная игра, но в виде карточек. И что мы видим? Покемонов любят, покемонов смотрят. Хотя это азартная игра. Надоели эти двойные стандарты», – сказал стример.
- 14 декабря 2020
-
12:32
-
12:23
-
10:05
- 13 декабря 2020
-
22:04
-
20:05
-
16:21
-
10:22
-
09:44
-
02:05
-
00:26
- 12 декабря 2020
-
23:11
-
21:10
-
20:25
-
13:32
-
13:08
-
12:31
-
11:32
-
10:53
-
07:44
- 11 декабря 2020
-
21:19
-
16:50
-
16:12
-
13:57
-
13:07
-
11:32
-
09:38
-
08:13
-
07:41
-
07:16
-
07:00
- 10 декабря 2020
-
22:38
-
20:45
-
19:23
-
18:46
-
17:18