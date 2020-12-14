Стример уничтожил редкие карты с покемонами стоимостью 1,5 млн рублей

Стример Ченс sodapoppin Моррис (почти 3 млн подписчиков на Twitch) приобрёл бокс с редкими картами покемонов стоимостью $ 20 тыс., или 1,5 млн рублей. Но не для того, чтобы продемонстрировать их на своём стриме, а для того, чтобы их уничтожить.

Почти 100 тыс. человек наблюдали, как стример поджигал редкие и дорогие карты с помощью огнемёта, мял их, закидывал дротиками и топил в смазке.

Видео опубликовано на Twitch-канале sodapoppin.

Но зачем Моррис так поступил с картами? Таким образом он решил выступить против стримеров, которые открывают и показывают эти карты на своих трансляциях. Стример считает, что такие трансляции популяризируют азартные игры среди детей.

«Я получил много оскорблений и негатива, когда играл в блек-джек на стриме. Зрители считали, что я продвигал азартные игры среди детей. А теперь появились покемоны — ещё одна азартная игра, но в виде карточек. И что мы видим? Покемонов любят, покемонов смотрят. Хотя это азартная игра. Надоели эти двойные стандарты», – сказал стример.