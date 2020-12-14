Sony подаст коммерческую жалобу на CD Project RED из-за возвратов Cyberpunk 2077

Компания Sony подаст коммерческую жалобу на разработчика CD Project RED из-за волны возвратов Cyberpunk 2077, сообщает IGN.

На прошлой неделе пользователь Reddit сообщил, что сумел вернуть деньги за версию игры для PlayStation 4. При этом политика Sony не предусматривает возврата при отсутствии какого-либо серьёзного дефекта. Впоследствии оказалось, что это далеко не единственный случай, когда компании пришлось вернуть пользователям деньги за игру.

Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно.

Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.