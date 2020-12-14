Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Sony подаст коммерческую жалобу на CD Project RED из-за возвратов Cyberpunk 2077

Sony подаст коммерческую жалобу на CD Project RED из-за возвратов Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony подаст коммерческую жалобу на разработчика CD Project RED из-за волны возвратов Cyberpunk 2077, сообщает IGN.

На прошлой неделе пользователь Reddit сообщил, что сумел вернуть деньги за версию игры для PlayStation 4. При этом политика Sony не предусматривает возврата при отсутствии какого-либо серьёзного дефекта. Впоследствии оказалось, что это далеко не единственный случай, когда компании пришлось вернуть пользователям деньги за игру.

Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно.

Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X/S может не выйти в 2021 году
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020