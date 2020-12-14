Жириновский стал героем мема про Cyberpunk 2077 и опубликовал его в «Инстаграме»

Российский политик, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в «Инстаграме» опубликовал мем про Cyberpunk 2077.

«Политика она во всём, даже, казалось бы, в таких отвлечённых вещах, как компьютерные игры. Вот народное творчество на тему новой игры Cyberpunk 2077 с моими образами. Как вам?» — написал Жириновский.

Посмотреть мем можно на странице Владимира Жириновского в "Инстаграме".

Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость. Игра оказалась крайне успешным проектом: предзаказы превысили 8 млн, а прибыль от продаж всех копий составила приблизительно $ 500 млн.