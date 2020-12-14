Virtus.pro подписала состав по PUBG

Киберспортивная организация Virtus.pro подписала ростер по PlayerUnknown's Battlegrounds, сообщает пресс-служба VP в сети «ВКонтакте».

«Мы постоянно следим за различными дисциплинами, которые не входят в пул нашего клуба. Направление, в котором сейчас развивается киберспортивная сцена в PUBG, внушает оптимизм за счёт активной поддержки со стороны разработчика. Благодаря этому у организаций появляются благоприятные условия для создания составов. Заход в эту дисциплину — своего рода проверка наших гипотез относительно будущего данного направления у Virtus.pro. Конечно, успех невозможен без сильного спортивного результата, поэтому я искренне рад, что под нашим тегом будет выступать одна из лучших команд региона», — прокомментировал это событие генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

Virtus.pro. PUBG. Состав

Александр BatulinS Батулин

Кирилл Lu Лукьянов

Ярослав spyrro Кувичко

Дмитрий Perfect1ks Дубенюк

Рамазан H1RUZEN Валиулин (тренер)