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Virtus.pro подписала состав по PUBG

Virtus.pro подписала состав по PUBG
Киберспорт / Другие игры 0

Киберспортивная организация Virtus.pro подписала ростер по PlayerUnknown's Battlegrounds, сообщает пресс-служба VP в сети «ВКонтакте».

«Мы постоянно следим за различными дисциплинами, которые не входят в пул нашего клуба. Направление, в котором сейчас развивается киберспортивная сцена в PUBG, внушает оптимизм за счёт активной поддержки со стороны разработчика. Благодаря этому у организаций появляются благоприятные условия для создания составов. Заход в эту дисциплину — своего рода проверка наших гипотез относительно будущего данного направления у Virtus.pro. Конечно, успех невозможен без сильного спортивного результата, поэтому я искренне рад, что под нашим тегом будет выступать одна из лучших команд региона», — прокомментировал это событие генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

Virtus.pro. PUBG. Состав

Александр BatulinS Батулин
Кирилл Lu Лукьянов
Ярослав spyrro Кувичко
Дмитрий Perfect1ks Дубенюк
Рамазан H1RUZEN Валиулин (тренер)

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