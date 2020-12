Журналисты Polygon назвали 50 лучших игр 2020 года. The Last of Us 2 лишь на 19-м месте

Лучшей игрой года, по мнению журналистов из авторитетного зарубежного издания Polygon, стала Hades. В тройке также оказались Animal Crossing: New Horizons и Microsoft Flight Simulator.

Лучшая игра года, по мнению The Game Awards 2020, — The Last of Us 2 — расположилась в этом топе лишь на 19-м месте, лучшая игра года по итогам зрительского голосования на The Game Awards 2020 — Ghost of Tsushima — получила от журналистов лишь 31-е место.

Топ-50 лучших игр 2020 года от Polygon