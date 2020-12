Cyberpunk 2077 обогнала по популярности в России GTA 5 и побила 20-летний рекорд продаж

Группа компаний «М.Видео — Эльдорадо» заявила о рекордных продажах Cyberpunk 2077 в российской рознице. В пресс-релизе компании указано, что в первый уик-энд продаж новая игра от CD Projekt RED стала самой продаваемой мультиплатформенной игрой за последние 20 лет. Точное количество проданных копий не разглашается, но известно, что за первые четыре дня после релиза спрос на игру был значительно выше, чем на GTA 5, Red Dead Redemption 2 и The Last of Us: Part 2.

Также сообщается, что все коллекционные издания так и не поступили в продажу, так как были распроданы в рамках предзаказа. Кроме того все бандлы Xbox Series X с физической копией Cyberpunk 2077 стоимостью 47 590 рублей были раскуплены за несколько часов.