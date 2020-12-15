Русскоязычный стример Evelone переходит на YouTube. Его канал на Twitch будет забанен

Вадим Evelone192 Козаков — один из самых популярных русскоязычных стримеров на Twitch с 1,3 млн подписчиками — заявил, что будет перманентно забанен на платформе 15 декабря в 18:00 без возможности разблокировки с последующим расторжением партнёрского контракта. Об этом стример заявил в своей прощальной трансляции, которая прошла вчера, 14 декабря.
Стример нарушил одно из правил платформы — произнёс одно из запрещённых на Twitch слов. «Худшее — это то, что из-за идиотских правил Twitch я больше не могу появляться ни на одном канале ребят. Ни на одном», — заявил стример на своём прощальном стриме.
Он говорит, что собирается перейти на YouTube, нанять адвокатов и обратиться за помощью на reddit. За сутки на новый канал стримера на YouTube подписалось почти 150 тыс. человек.
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