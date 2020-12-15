Илон Маск потроллил создателей Cyberpunk 2077. Фото

Известный бизнесмен Илон Маск поделился мнением об игре Cyberpunk 2077, которая вышла ранее в декабре. Вначале он репостнул негативный отзыв одного из пользователей.
«Кто-нибудь опустошен так же, как я? Я ревел несколько дней. Я взял неделю отпуска, чтобы поиграть, и я быстро понял, что это не тот проект, о котором я мечтал каждый день последние восемь лет. Я засыпал в слезах и не мог нормально существовать. Я теперь плачу, даже когда думаю об этой игре, а прикасаться к PS4 у меня нет желания. Эта игра должна была стать будущим гейминга, а теперь мне просто не на что даже смотреть», — говорится в отзыве.
Затем показал коллаж с отредактированным кадром из сериала «Офис».
Посмотреть изображение можно в «твиттере» Илона Маска.
После чего признался, что игра всё же нравится ему.
«Кажется вполне хорошей игрой. Я выбрал Кочевника, поэтому начало было несколько медленным, но потом разогналось. Кажется, в какой-то момент все на Steam играли в Cyberpunk!» — написал он в своём «твиттере».
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