Стало известно, когда выйдет новый фильм по вселенной Mortal Kombat

Создатели нового фильма по мотивам Mortal Kombat определились с датой релиза. Изначально фильм должен был выйти 15 января 2021 года, но в итоге премьера сдвинулась на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Главные роли в фильме сыграли:

Таданобу Асано — Райдэн.

— Райдэн. Луди Лин — Лю Кан.

— Лю Кан. Джессика Макнами — Соня Блейд.

— Соня Блейд. Мекхад Брукс — Джакс.

— Джакс. Хань Чинь — Шан Цзун.

— Шан Цзун. Макс Хуан — Кун Лао.

— Кун Лао. Джош Лоусон — Кано.

— Кано. Хироюки Санада — Скорпион.

— Скорпион. Джо Таслим — Саб-Зиро.

Фильм станет ремейком одноимённой картины, вышедшей в 1995-м. Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. В мае 2019 года авторы объявили о том, что фильм находится в стадии предпроизводства. Съёмочный процесс начался в Южной Австралии в сентябре и официально завершился в декабре этого же года.