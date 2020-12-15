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Стало известно, когда выйдет новый фильм по вселенной Mortal Kombat

Стало известно, когда выйдет новый фильм по вселенной Mortal Kombat
Киберспорт 0

Создатели нового фильма по мотивам Mortal Kombat определились с датой релиза. Изначально фильм должен был выйти 15 января 2021 года, но в итоге премьера сдвинулась на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Главные роли в фильме сыграли:

  • Таданобу Асано — Райдэн.
  • Луди Лин — Лю Кан.
  • Джессика Макнами — Соня Блейд.
  • Мекхад Брукс — Джакс.
  • Хань Чинь — Шан Цзун.
  • Макс Хуан — Кун Лао.
  • Джош Лоусон — Кано.
  • Хироюки Санада — Скорпион.
  • Джо Таслим — Саб-Зиро.

Фильм станет ремейком одноимённой картины, вышедшей в 1995-м. Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. В мае 2019 года авторы объявили о том, что фильм находится в стадии предпроизводства. Съёмочный процесс начался в Южной Австралии в сентябре и официально завершился в декабре этого же года.

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