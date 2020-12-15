Стало известно, когда выйдет новый фильм по вселенной Mortal Kombat
Создатели нового фильма по мотивам Mortal Kombat определились с датой релиза. Изначально фильм должен был выйти 15 января 2021 года, но в итоге премьера сдвинулась на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.
Главные роли в фильме сыграли:
- Таданобу Асано — Райдэн.
- Луди Лин — Лю Кан.
- Джессика Макнами — Соня Блейд.
- Мекхад Брукс — Джакс.
- Хань Чинь — Шан Цзун.
- Макс Хуан — Кун Лао.
- Джош Лоусон — Кано.
- Хироюки Санада — Скорпион.
- Джо Таслим — Саб-Зиро.
Фильм станет ремейком одноимённой картины, вышедшей в 1995-м. Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. В мае 2019 года авторы объявили о том, что фильм находится в стадии предпроизводства. Съёмочный процесс начался в Южной Австралии в сентябре и официально завершился в декабре этого же года.
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