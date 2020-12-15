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Sony и Microsoft отказываются возвращать деньги за Cyberpunk 2077

Sony и Microsoft отказываются возвращать деньги за Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Sony и Microsoft начали отклонять запросы на возврат средств за Cyberpunk 2077, сообщает Video Games Chronicle.

В социальных сетях стали появляться сообщения пользователей PlayStation 4 и Xbox One, которым отказали в возврате средств. Многим геймерам удалось вернуть деньги за цифровые копии Cyberpunk 2077, однако повезло не всем. Сейчас Sony упорно отказывается от рефандов, рекомендуя игрокам дождаться, пока разработчик исправит неполадки и игра начнёт стабильно работать на PS4.

Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно.

Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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