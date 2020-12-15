Перекупщики заработали $ 28 млн на продаже PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Стало известно, сколько заработали перекупщики на продаже консолей нового поколения, сообщает Dev.

По данным источника, всего было перепродано 22 932 штуки Xbox Series X, 6863 штуки Xbox Series S, 7322 штуки PlayStayion 5 без привода и 25 642 штуки — с приводом. Из-за большого ажиотажа перекупщики поднимали цены на консоли почти в два раза, благодаря чему сумели заработать $ 9 млн на консоли Microsoft и $ 19 млн на приставке Sony.

PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября. Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.