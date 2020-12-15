Известный российский блогер Wylsacom рассказал, кого он озвучил в Cyberpunk 2077

Известный российский блогер Валентин Wylsacom Петухов рассказал, кого из персонажей Cyberpunk 2077 он озвучил.
«Если вы вдруг пропустили, у нас был конкурс на RTX 3070. Нужно было написать, какого персонажа я озвучивал в Cyberpunk 2077. И у нас есть победитель. А мой герой — отставной коп Найт-Сити», — написал Wylsacom на своей странице в "Инстаграме".
Помимо Wylsacom в русской озвучке Cyberpunk 2077 приняли участие звёзды российской эстрады — рэпер Элджей, ведущая Анастасия Ивлеева, телеведущий, актёр и шоумен Александр Гудков, а также певица Нина Кравиц и видеоблогер Данила Поперечный.
Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
- 15 декабря 2020
-
20:45
-
19:55
-
18:00
-
17:51
-
16:18
-
15:00
-
14:38
-
13:31
-
12:58
-
12:21
-
12:15
-
11:33
- 14 декабря 2020
-
22:42
-
19:28
-
18:49
-
18:47
-
17:24
-
12:32
-
12:23
-
10:05
- 13 декабря 2020
-
22:04
-
20:05
-
16:21
-
10:22
-
09:44
-
02:05
-
00:26
- 12 декабря 2020
-
23:11
-
21:10
-
20:25
-
13:32
-
13:08
-
12:31
-
11:32
-
10:53