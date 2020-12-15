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Известный российский блогер Wylsacom рассказал, кого он озвучил в Cyberpunk 2077

Известный российский блогер Wylsacom рассказал, кого он озвучил в Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Известный российский блогер Валентин Wylsacom Петухов рассказал, кого из персонажей Cyberpunk 2077 он озвучил.

«Если вы вдруг пропустили, у нас был конкурс на RTX 3070. Нужно было написать, какого персонажа я озвучивал в Cyberpunk 2077. И у нас есть победитель. А мой герой — отставной коп Найт-Сити», — написал Wylsacom на своей странице в "Инстаграме".

Помимо Wylsacom в русской озвучке Cyberpunk 2077 приняли участие звёзды российской эстрады — рэпер Элджей, ведущая Анастасия Ивлеева, телеведущий, актёр и шоумен Александр Гудков, а также певица Нина Кравиц и видеоблогер Данила Поперечный.

Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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