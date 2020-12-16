Блогер сравнил физику Cyberpunk 2077 с GTA 5

Блогер с YouTube-канала Bear Gaming Asia сравнил физику Cyberpunk 2077 с 7-летней GTA 5. Несмотря на свой почтенный возраст, пятая часть легендарной серии от Rockstar выглядит предпочтительнее новинки от CD Projekt RED. На видео отчётливо заметна разница: мир «киберпанка» кажется пластмассовым и нереалистичным.

Видео опубликовано на YouTube-канале Bear Gaming Asia.

«Выпущенные в воду пули даже не отражаются на поверхности воды. Величайшая афера десятилетия», — пишет один из пользователей в комментариях. «Серьёзно? Такое ощущение, что эта игра была сделана в начале 2000-х. Машины — это просто кусок металла, а столбы будто бы приклеены на улице. Какой позор», — добавляет другой.

В защиту Cyberpunk 2077 можно привести тот факт, что игры серии GTA усовершенствовали и улучшали на протяжении нескольких частей. Для поляков опыт создания живого и густонаселённого мира стал первым.