Авторы Cyberpunk 2077 отреагировали на жалобы геймеров на обилие фаллоимитаторов в игре

Главный дизайнер CD Projekt Red Филипп Вебер прокомментировал жалобы игроков на обилие фаллоимитаторов в игре Cyberpunk 2077. Он объяснил, почему их так много, а также пообещал, что обновление устранит проблему.

«Одной из причин, почему в мире игры так много дилдо, можно назвать то, что они появляются в качестве случайного лута. И мы всё ещё дорабатываем баланс предметов. Поэтому в ранних версиях количество дилдо в городе было очень высоким.

Мы это исправим, и дилдо перестанут появляться там, где их быть не должно. Они перестанут отвлекать игроков», — цитирует его Kotaku.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза Cyberpunk 2077 с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.

Релиз игры состоялся в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 вышла одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.