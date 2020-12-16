Артисты БДТ сыграли «Недоросля» Фонвизина в Minecraft

Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова провёл спектакль «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина в игре Minecraft. Премьера интерактивного спектакля в кратком изложении состоялась 15 декабря. Видео можно посмотреть на канале БДТ в YouTube.

Режиссер Эдгар Закарян и художник-архитектор Андрей Воронов перенесли действие из дворянского дома… в свинарник. В центре сюжета — 16-летний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой. Упиваясь своей любовью к сыну и следуя скорее модным тенденциям, нежели здравому смыслу, мать вырастила Митрофана глупым и избалованным молодым человеком.

Артисты БДТ, играя за героев пьесы «Недоросль» в реальном времени, расскажут историю о неправильном взрослении и человеческих нравах XVII века, которые очень узнаваемы и сейчас. Также создатели подготовили интерактивную викторину для геймеров в стиле популярного телешоу. Игра поможет легко разобраться в значениях устаревших выражений, которые встречаются в пьесе «Недоросль».

Видео можно посмотреть на канале БДТ в YouTube.