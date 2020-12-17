В Twitch отреагировали на обилие сексуального контента в Cyberpunk 2077

В Twitch пояснили, что не имеют претензий к стримерам, которые показывают наготу из игры Cyberpunk 2077, если только они не акцентируют внимание на гениталиях и сексуальных сценах.

«Мы заметили, что возникла путаница вокруг Cyberpunk 2077, связанная с нашими правилами в отношении наготы и сексуального контента. Наши правила разрешают игры, которые демонстрируют сексуальный контент, если он не является основным элементом игры или основным элементом геймплея.

Вы можете транслировать такие игры при условии, что не тратите много времени на контент сексуального характера и не уделяете пристального внимания наготе. Все игры, которые демонстрируются на нашей платформе, соответствуют единому стандарту, и мы не делаем никаких исключений для Cyberpunk 2077», — отмечается в заявлении Twitch в «Твиттере».