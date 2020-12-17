Twitch запретит чрезмерное использование слов «симп», «инцел» и «девственник»

Стрим-платформа решила запретить некоторые слова для предотвращения оскорблений и преследований на платформе. Под запрет попали такие слова, как «симп», «инцел» и «девственник». Платформа не будет применять санкции к тем, кто будет произносить эти слова в нормальном контексте, без цели кого-то оскорбить и обидеть. Однако за чрезмерное употребление слов может последовать наказание вплоть до бана.

«Тот факт, что Twitch запрещает слова «инцел» и «симп», но не запрещает распространённые расовые оскорбления и женоненавистнические термины, просто говорит о многом, не так ли?» — отметил один из пользователей платформы.

Словом «инцел» обозначают невольно воздерживающихся людей от секса. Инцелы — это люди, неспособные найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать.

«Симп» — это человек, который отличается максимально простым и приветливым отношением к женщинам. В терминологии зумеров этим словом обозначают парней, которые оплачивают обед девушки, но не ждут никаких привилегий в ответ. Как правило, выражение используется в негативном ключе и как оскорбление.