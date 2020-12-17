Как получить Porsche 911 в Cyberpunk 2077

Среди кучи красивых спорткаров будущего в мире Cyberpunk 2077 спрятана настоящая легенда, имя которой Porsche 911. По истории игры этим автомобилем когда-то владел Джонни Сильверхенд — бывший рокер-террорист, погибший несколько лет назад и восставший из мёртвых в нашем подсознании. В этой заметке мы расскажем, как получить этот автомобиль в игре.
Видео опубликовано на YouTube-канале DubStepZz.
Чтобы получить этот сладкий серебристо-зелёный автомобиль, игрокам нужно будет выполнить сюжетный квест — «По следам прошлого». Не убивайте человека на корабле. Если вы оставите его в живых, то в конце миссии он выдаст вам ключи от контейнера, в котором находится Porsche 911.
Помимо крутой тачки вам достанется куртка Samurai и пистолет легендарного качества с четырьмя слотами для модификаций — Джонни Malorian Arms 3516.
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