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Пистолет, куртка, снаряжение и автомобиль Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077: как получить

Как получить Porsche 911 в Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Среди кучи красивых спорткаров будущего в мире Cyberpunk 2077 спрятана настоящая легенда, имя которой Porsche 911. По истории игры этим автомобилем когда-то владел Джонни Сильверхенд — бывший рокер-террорист, погибший несколько лет назад и восставший из мёртвых в нашем подсознании. В этой заметке мы расскажем, как получить этот автомобиль в игре.

Видео опубликовано на YouTube-канале DubStepZz.

Чтобы получить этот сладкий серебристо-зелёный автомобиль, игрокам нужно будет выполнить сюжетный квест — «По следам прошлого». Не убивайте человека на корабле. Если вы оставите его в живых, то в конце миссии он выдаст вам ключи от контейнера, в котором находится Porsche 911.

Помимо крутой тачки вам достанется куртка Samurai и пистолет легендарного качества с четырьмя слотами для модификаций — Джонни Malorian Arms 3516.

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