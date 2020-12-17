Основатели CD Project RED потеряли $ 1 млрд из-за неудачного старта Cyberpunk 2077

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Основатели CD Project RED потеряли более $ 1 млрд из-за падения цен на акции после неудачного старта Cyberpunk 2077, сообщает Cyberpunk 2077.

По данным источника, 34% акций CD Project RED принадлежит основателям студии: генеральному директору Адаму Кичиньски и Марцину Ивински, финансовому директору Петру Ниелубовичу и бывшему гендиректору Михалу Кичиньски. Сообщается, что 7 декабря стоимость акций составляла 460 злотых ($ 127), однако ко дню релиза цена упала до 287 злотых ($ 79). Падение связано с появлением первых оценок игры, которые оказались гораздо ниже, чем ожидалось.

При этом существенно снизились прогнозируемые продажи Cyberpunk 2077. До 10 декабря аналитики предполагали, что за год игра разойдётся тиражом 30 млн копий. Теперь ожидается, что продажи составят не более 25,6 млн копий.