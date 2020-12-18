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В Dota 2 вышел патч 7.28 – добавили героя Hoodwink и новый расходуемый предмет

В Dota 2 вышло обновление 7.28. Оно привнесло нового героя Hoodwink, расходуемый предмет Aghanim’s Shard и огромное количество изменений в характеристики героев и предметов.

Новый герой — Hoodwink Фото: Valve

Способности нового героя Hoodwink

Acorn Shot. Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который недалеко отскакивает от существ, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдёт.

Герой выстреливает в выбранного врага жёлудем, который недалеко отскакивает от существ, замедляя их и нанося дополнительный урон. Можно применить на точку, чтобы создать дерево, но тогда отскок не произойдёт. Bushwhack. Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения.

Герой бросает сеть-ловушку, которая оглушает вражеских героев, если они приблизятся к выбранному дереву. Врагов притягивает к нему, и они теряют обзор на время оглушения. Scurry. Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья.

Герой имеет шанс избежать физических атак, находясь рядом с деревьями. При активации эта способность ускоряет передвижение и позволяет проходить сквозь существ и деревья. Sharpshooter. Герой готовит смертельный выстрел из своего арбалета. Он наносит вражескому герою огромный урон, замедляет его и накладывает истощение. Урон и длительность эффекта увеличиваются со временем подготовки.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dota 2 Stream.

Новый расходуемый предмет: Aghanim’s Shard

Стоит 1400 золота. Даёт каждому герою собственное улучшение, которое в этом обновлении получили все герои. Рядом с интерфейсом способностей добавлен новый элемент, показывающий улучшения от Aghanim’s Shard и Aghanim’s Scepter для каждого героя, а также их наличие – поглощённый скипетр больше не отображается как положительный эффект. Если нажать на иконку скипетра или осколка с зажатой клавишей Alt, вы дадите союзникам знать, есть ли у выбранного героя улучшения от этих предметов.

Новые предметы

Видео опубликовано на YouTube-канале DotaCinema.

Общие изменения

Теперь игра начинается ночью. В момент выхода крипов начинается день.

Награда за убийство нейтральных крипов больше не увеличивается со временем

Награда для героя, стакнувшего нейтральных крипов, уменьшена с 40% до 30%

Прирост брони Рошана увеличен с 0,325 до 0,375

Лагерь древних крипов на стороне сил Света теперь проще стакать

Добавлены сюжетные описания для всех предметов

Изменено расположение предметов в интерфейсе лавки: в основном порядок изменён в соответствии с изменениями цен, но некоторые предметы перешли в другие категории. Расходуемые предметы остались на прежних местах.

Во время сборки предметы будут занимать те ячейки инвентаря, в которых находился предмет с наиболее похожим активным эффектом. Так, Magic Wand появится в ячейке Magic Stick, Bloodthorn появится в ячейке Orchid Malevolence и так далее.

Полная информация о патче доступна по этой ссылке.