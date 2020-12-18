Мэддисон: меня повергает в шок, что в 2020 году существуют люди, которые играют в Dota 2

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов выразил мнение о поклонниках игры Dota 2.



«Знаете, что меня повергает в шок? В 2020 году (уже почти в 2021-м) существуют… Эм… Люди, которые играют или смотрят Dota 2 (турниры или просто стримы). Это реально меня пугает. Осознание, что я живу на одной планете с подобными людьми, повергает в ступор», — написал Илья в «Твиттере».



Напомним, что сегодня, 18 декабря, в Dota 2 вышло обновление 7.28. Оно привнесло нового героя Hoodwink, расходуемый предмет Aghanim’s Shard и огромное количество изменений в характеристики героев и предметов. Последний раз разработчики выпускали новых героев в Dota 2 26 ноября 2019 года. Тогда вместе с обновлением The Outlanders в игре появились персонажи Void Spirit и Snapfire.

В Dota 2 вышел патч 7.28 – добавили героя Hoodwink и новый расходуемый предмет