Sony удалила Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила пользователям возврат средств

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) пошла на радикальный шаг и решила отозвать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store. Об этом сообщается в «Твиттере» Ask PlayStation.
«SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное возмещение денежных средств пользователям, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — говорится в опубликованном пресс-релизе.
Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно. Ранее сообщалось, что Sony отказывалa в возврате средств пользователям, рекомендуя игрокам дождаться, пока разработчик исправит неполадки и игра начнёт стабильно работать на PS4.
Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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