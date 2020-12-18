Мэдиссон – об отзыве Cyberpunk 2077: тогда Sony стоит убрать из магазина вообще все игры

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов прокомментировал новость о том, что компания Sony Interactive Entertainment (SIE) пошла на радикальный шаг и решила отозвать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store из-за множества технических проблем.



«На плойке киберпанк убрали из магаза из-за мнимых технических проблем. Типа консолебомжам не понравились просадки фпс, типа ниже гигантских 30 падает, ахахаха. Тогда им стоит убрать из магазина вообще все игры, потому что они все работают, как говно полнейшее.

В итоге пользователи лишены возможности поиграть в лучшую игру за последние лет 5 (разве что диски искать по магазам) из-за собственного нытья и отсутствия мозга. Ну я купил заранее, могу и на диване поиграть, если лень будет за комп идти. Консольная версия кал, но это стандарт для ps», — написал Мэддисон в «Твитере».



Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно. Ранее сообщалось, что Sony отказывалa в возврате средств пользователям, рекомендуя игрокам дождаться, пока разработчик исправит неполадки и игра начнёт стабильно работать на PS4.