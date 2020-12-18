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Россиянин приобрёл коллекцию курьеров Dota 2 стоимостью 14,5 млн рублей

Россиянин приобрёл коллекцию курьеров Dota 2 стоимостью 14,5 млн рублей
Киберспорт / Dota 2 0
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Коллекционер из России с ником в Steam The Emperor приобрёл семь редких курьеров Pink Legacy за $ 200 тыс. (14,6 млн рублей). Об этом сообщается в одной из тем на сервисе Reddit.

Интересно, что в комментариях под постом другие бывшие владельцы рассказали, сколько стоил каждый из проданных курьеров ранее — от 100 до 1000 евро.

Продавцом оказался CEO бразильского клуба paiN Gaming Артур PAADA Зарзур. Ранее он уже попадал в заголовки СМИ после того, как продал другого курьера за $ 38 тыс. Сделка между PAADA и The Emperor была произведена в биткоинах.

Напомним, 17 декабря в Dota 2 вышло долгожданное масштабное обновление 7.28. Оно привнесло нового героя Hoodwink, расходуемый предмет Aghanim’s Shard и огромное количество изменений в характеристики героев и предметов. С другими изменениями, которые привнёс в игру патч, можно ознакомиться на «Чемпионате».

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