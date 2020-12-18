Yxo: Counter Strike уже ничего не убьёт, я скорее поверю, что футбол умрёт раньше

Комментатор и бывший профессиональный игрок в Counter Strike Алексей yXo Малецкий рассказал о перспективах одного из самых популярных шутеров в истории видеоигр.



«Киберспорт официально признали спортом, но что изменится? Мне бы хотелось, чтобы поменьше чуваков на пиджаках и галстуках рассказывало с умным лицом, что ему теперь нужно попасть на Олимпийские игры. Зачем мне Олимпийские игры, если киберспорт и так уже давно признан? Хотите что-то делать – делайте турниры, открывайте академии. Сделали турнир? Давайте ещё.



Counter-Strike уже ничего не убьёт – я скорее поверю, что футбол умрёт раньше. Игру могут перенести на другой движок – сейчас об этом всё больше говорят, – но она останется той же. Даже то, что есть сейчас, уже практически идеально», — цитирует Малецкого Bird in Flight.