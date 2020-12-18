Акции CD Projekt RED обвалились более чем на 14% после удаления Cyberpunk 2077 из PS Store

Sony удалила Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила пользователям возврат средств. Это решение негативно сказалось на акциях авторов игры. Стоимость акций CD Projekt RED после этого снизилась более чем на 14%.

Ранее сообщалось, что основатели CD Projekt RED потеряли более $ 1 млрд из-за падения цен на акции после неудачного старта Cyberpunk 2077. 7 декабря стоимость одной акции составляла 460 злотых, однако ко дню релиза цена упала до 287 злотых, а сейчас составляет 262 злотых.

Падение связано с большим количеством багов в игре и появлением первых оценок игры, которые оказались гораздо ниже, чем ожидалось.

При этом существенно снизились прогнозируемые продажи Cyberpunk 2077. До 10 декабря аналитики предполагали, что за год игра разойдётся тиражом 30 млн копий. Теперь ожидается, что продажи составят не более 25,6 млн копий.