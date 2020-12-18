В CS:GO добавили новый способ передачи оружия союзникам

В ночь на 18 декабря в Counter Strike: Global Offensive вышел новый патч, с деталями которого предлагаем ознакомиться.



1. В игру добавили «Медаль за cлужбу 2021». Её начнут выдавать с 1 января 2021 года.

2. Исправлены мелкие недочёты скинов агентов из операции Broken Fang.

3. Исправлена ошибка, при которой можно было заработать лишние звёзды, выполняя миссии операции Broken Fang.

4. Голосование за кик игрока ещё на стадии пиков/банов карт в Broken Fang Premier теперь стало недоступно.

5. Появилась возможность передавать оружие союзникам, не выбрасывая свой основной девайс. Для этого нужно удерживать кнопку покупки оружия для союзника (Ctrl по умолчанию) в меню закупки.

6. Появилась возможность найти нужную опцию через поиск по настройкам игры.



Полный список обновлений можно найти на официальном сайте игры.