Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Лучшей игрой 2020 года по мнению издания GameSpot стала Half-Life: Alyx

Лучшей игрой 2020 года по мнению издания GameSpot стала Half-Life: Alyx
Киберспорт 0
Аудио-версия:

Журналисты из авторитетного издания GameSpot отдали титул лучшей игры этого года не Cyberpunk 2077 или The Last of Us 2, а Half-Life: Alyx, которая, напомним, вышла только для VR-устройств.

«Перевод этой игры в VR — это смелое решение для такой большой франшизы, как Half-Life. От этой игры испытываешь невероятное чувство, ты реально ощущаешь, что играешь действительно во что-то уникальное. При этом это просто превосходная игра со своими достоинствами. Да, это наша игра года. Влияние Half-Life будет только усиливаться в ближайшие годы», — говорится в статье.

Ранее издание определило топ-10 лучших игр года. По мнению GameSpot, лучшими стали:

  • Half-Life: Alyx
  • Animal Crossing: New Horizons
  • Persona 5 Royal
  • Final Fantasy VII Remake
  • The Last Of Us 2
  • Ghost of Tsushima
  • Spiritfarer
  • Hades
  • Yakuza: Like a Dragon
  • Demon's Souls.

Half-Life: Alyx — шутер от первого лица, специально разработанный для устройств виртуальной реальности. Игра построена на игровом движке Source 2, а её релиз состоялся 23 марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020