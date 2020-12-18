Лучшей игрой 2020 года по мнению издания GameSpot стала Half-Life: Alyx

Журналисты из авторитетного издания GameSpot отдали титул лучшей игры этого года не Cyberpunk 2077 или The Last of Us 2, а Half-Life: Alyx, которая, напомним, вышла только для VR-устройств.
«Перевод этой игры в VR — это смелое решение для такой большой франшизы, как Half-Life. От этой игры испытываешь невероятное чувство, ты реально ощущаешь, что играешь действительно во что-то уникальное. При этом это просто превосходная игра со своими достоинствами. Да, это наша игра года. Влияние Half-Life будет только усиливаться в ближайшие годы», — говорится в статье.
Ранее издание определило топ-10 лучших игр года. По мнению GameSpot, лучшими стали:
- Half-Life: Alyx
- Animal Crossing: New Horizons
- Persona 5 Royal
- Final Fantasy VII Remake
- The Last Of Us 2
- Ghost of Tsushima
- Spiritfarer
- Hades
- Yakuza: Like a Dragon
- Demon's Souls.
Half-Life: Alyx — шутер от первого лица, специально разработанный для устройств виртуальной реальности. Игра построена на игровом движке Source 2, а её релиз состоялся 23 марта.
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