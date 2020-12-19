CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для консольной версии Cyberpunk 2077. Разработчики исправили ряд багов, которые существенно препятствовали прохождению игры, а также улучшили общую производительность тайтла.
Список изменений в патче 1.05:
исправлено 30 ошибок, которые препятствовали нормальному прохождению различных квестов;
NPC теперь лучше реагируют на опасные ситуации и быстрее прячутся в укрытия;
исправлены ошибки с некорректным отображением персонажей (T-pose) в некоторых квестах и самого Ви после завершения эффекта брейнданса;
исправлены ошибки интерфейса с перекрытием элементов, вечным перекрестьем для оружия на экране;
улучшена производительность и стабильность игры, исправлены краши, с которыми сталкивались многочисленные пользователи.
Отмечается, что аналогичный патч для ПК-версии игры будет доступен также 19 декабря, но немного позже.
- 19 декабря 2020
-
13:24
-
02:05
-
01:10
- 18 декабря 2020
-
16:59
-
16:12
-
16:01
-
13:54
-
13:13
-
13:00
-
12:10
-
10:46
-
09:04
-
08:47
-
06:47
-
02:16
- 17 декабря 2020
-
23:20
-
22:44
-
22:41
-
22:22
-
18:34
-
16:18
-
13:52
-
13:03
-
12:26
- 16 декабря 2020
-
18:15
-
14:36
-
13:14
-
12:12
-
10:28
- 15 декабря 2020
-
20:45
-
19:55
-
18:00
-
17:51
-
16:18
-
15:00