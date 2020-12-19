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CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Студия CD Projekt RED выпустила патч 1.05 для консольной версии Cyberpunk 2077. Разработчики исправили ряд багов, которые существенно препятствовали прохождению игры, а также улучшили общую производительность тайтла.

Список изменений в патче 1.05:

исправлено 30 ошибок, которые препятствовали нормальному прохождению различных квестов;

NPC теперь лучше реагируют на опасные ситуации и быстрее прячутся в укрытия;

исправлены ошибки с некорректным отображением персонажей (T-pose) в некоторых квестах и самого Ви после завершения эффекта брейнданса;

исправлены ошибки интерфейса с перекрытием элементов, вечным перекрестьем для оружия на экране;

улучшена производительность и стабильность игры, исправлены краши, с которыми сталкивались многочисленные пользователи.

Отмечается, что аналогичный патч для ПК-версии игры будет доступен также 19 декабря, но немного позже.

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