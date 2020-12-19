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Стримерша полностью разделась на Twitch, но ей удалось избежать перманентной блокировки

Стримерша полностью разделась на Twitch, но ей удалось избежать перманентной блокировки
Киберспорт 0
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Twitch в очередной раз обвинили в двойных стандартах после того, как стримерша MissBehavin полностью разделась на своей трансляции, перепутав сайты.

Девушка показала интимные части тела, забыв закрыть стрим и перейти на сайт OnlyFans, где разрешён подобный контент. В итоге зрители Twitch увидели то, что не должны были увидеть, а канал девушки был заблокирован всего на три дня. При этом платформа не лишила канал партнёрской программы.

Стримерша MissBehavin

Стримерша MissBehavin

Фото: https://www.instagram.com/missbethmann

Это решение со стороны администраторов Twitch вызвало гнев среди пользователей. Зрители считают вынесенное наказание для девушки слишком мягким. Напомним, недавно один из самых популярных русскоязычных стримеров на Twitch, Вадим Evelone192 Козаков, был перманентно заблокирован на площадке за произнесение запрещённого слова. После этого он перешёл стримить в YouTube.

Русскоязычный стример Evelone переходит на YouTube. Его канал на Twitch будет забанен
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