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Блогер запустил Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch

Блогер запустил Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch
Киберспорт / Другие игры 0

Блогер с YouTube-канала Nintendrew смог поиграть в Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch. Для запуска тайтла на приставке ему пришлось её перепрошить и установить несколько дополнительных программ. В итоге Nintendrew играл в Cyberpunk 2077 на разрешении 1080p, подключив консоль к телевизору.

Интересно, что контроллеры от Switch игра распознала как контроллер от Xbox. Подписчики Nintendrew отметили, что на портативной консоли игра работала даже лучше, чем на PlayStation 4 или Xbox One.

Напомним, долгожданный и несколько раз переносившийся релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — игра была выпущена на ПК и других платформах. Спустя несколько часов пользователи начали жаловаться на многочисленное количество багов и недоработок. 19 декабря CD Projekt RED выпустила патч 1.05.

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