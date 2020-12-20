В Cyberpunk 2077 проблемы с сохранениями. Разработчики посоветовали не забивать инвентарь
Игроки в Cyberpunk 2077 жалуются на проблемы с сохранениями. Если размер сохранения превышает 8 Мб, то на экране всплывает уведомление о повреждении файла.
Такая проблема наблюдается как у игроков на консолях, так и у игроков на ПК. Один из пользователей форума reddit выяснил, что размер сохранения зависит от количества предметов в инвентаре и скрафченного оружия. Разработчики посоветовали игрокам держать в инвентаре небольшое количество предметов и материалов для изготовления оружия. Они также добавили, что в случае повреждения файла восстановить сохранение невозможно.
19 декабря в Cyberpunk 2077 вышел патч 1.05, который исправил 30 ошибок, препятствующих нормальному прохождению различных квестов, и улучшил общую производительность игры.
Патч 1.05 для Cyberpunk 2077 вышел и на ПК. Размер обновления внушительный
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