В Cyberpunk 2077 проблемы с сохранениями. Разработчики посоветовали не забивать инвентарь

Игроки в Cyberpunk 2077 жалуются на проблемы с сохранениями. Если размер сохранения превышает 8 Мб, то на экране всплывает уведомление о повреждении файла.

Такая проблема наблюдается как у игроков на консолях, так и у игроков на ПК. Один из пользователей форума reddit выяснил, что размер сохранения зависит от количества предметов в инвентаре и скрафченного оружия. Разработчики посоветовали игрокам держать в инвентаре небольшое количество предметов и материалов для изготовления оружия. Они также добавили, что в случае повреждения файла восстановить сохранение невозможно.

19 декабря в Cyberpunk 2077 вышел патч 1.05, который исправил 30 ошибок, препятствующих нормальному прохождению различных квестов, и улучшил общую производительность игры.