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Сравнение Cyberpunk 2077 версий 1.04 и 1.05 на PS4 и PS5 — картинка стала чётче, а освещение хуже

Что изменил патч 1.05 в Cyberpunk 2077 на консолях — качество текстур стало выше
Киберспорт / Другие игры 0

Блогер с YouTube-канала ElAnalistaDeBits показал в сравнительном ролике, как изменился Cyberpunk 2077 на консолях PS4, PS4 Pro и PS5 после выхода патча 1.05. Заметных улучшений в производительности игры нет. Проблема с подгрузками текстур на консолях прошлого поколения осталась, но зато подрос средний показатель разрешения (с 720-900p до 900-1080p) и заметно улучшилось качество текстур. Правда разработчикам пришлось «порезать» освещение.

Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Игроки в комментариях отметили, что если бы CD Projekt RED выпустила такую версию для консолей на релизе, то критики было бы поменьше. Напомним, патч 1.05 был выпущен на консолях 19 декабря, а спустя несколько часов он стал доступен и для обладателей ПК-версии игры.

Патч 1.05 для Cyberpunk 2077 вышел и на ПК. Размер обновления внушительный
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