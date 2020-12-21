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На руководство CD Projekt RED задумали подать в суд из-за Cyberpunk 2077

На руководство CD Projekt RED задумали подать в суд из-за Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Польский адвокат Миколай Ожеховски, который также является акционером компании CD Projekt RED, не исключил подачи коллективного иска на руководство CDPR после неудачного старта игры Cyberpunk 2077. Адвокат отметил, что его юридическая фирма уже занимается анализом ситуации. Об этом он написал на форуме Bankier.pl.

По словам Ожеховски, боссов польского разработчика можно привлечь по ст. 286 Уголовного кодекса Польши «Введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды». Если подсудимых признают виновными, это может грозить им лишением свободы на срок от полугода до восьми лет.

19 декабря в Cyberpunk 2077 вышел патч 1.05, который исправил 30 ошибок, препятствующих нормальному прохождению различных квестов, и улучшил общую производительность игры.

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