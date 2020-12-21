14-летний Андерс Вейрганг поразил сообщество FIFA 21 беспроигрышной серией в 300 матчей

Молодой датчанин Андерс Вейрганг установил новый мировой рекорд в Weekend League FIFA 21, одержав 300 побед и не проиграв ни одного матча за 10 недель.

Единственное поражение за эти 10 недель игрок потерпел за пределами Weekend League в гранд-финале датского турнира. Подросток не сумел сдержать эмоции после проигрыша и заплакал.

Видео опубликовано на YouTube-канале FUTCentral.

Это поражение не подкосило его, и мальчик продолжил побеждать в Weekend League. Он до сих пор не знает поражений и продолжает удивлять сообщество своей беспроигрышной серией. В «Инстаграме» под его записью с рекордом поставлено больше 70 тыс. лайков.

К сожалению, подросток не сможет принять участие на самом престижном турнире по FIFA — Global Series — из-за своего юного возраста.

Weekend League — это вершина соревновательной игры в FIFA. В Weekend League выступают лучшие игроки со всего мира, которые борются за лучшие награды, какие только есть в игре.