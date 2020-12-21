Изображение французского игрока Матье ZyWOo Эрбо появилось на улицах Парижа

Французская киберспортивная организация Team Vitality объявила о продлении контракта с 20-летним игроком в CS:GO Матье ZywOo Эрбаутом до конца 2024 года. Новость вызвала восторг у местных болельщиков, а на улицах Парижа появились голограммы с изображением игрока.
Изображение игрока можно заметить на многих улицах и достопримечательностях Парижа, в частности возле Пантеона и Триумфальной арки, на площади Трокадеро и холме Монмартр.
Лучший игрок 2019 года помог своей команде занять первое место на IEM Beijing-Haidian 2020 и BLAST Premier Fall 2020 Finals и закрепиться на первом месте в мировом рейтинге.
«Очень рады, что ZywOo продлил контракт с Team Vitality ещё на четыре года. Такие игроки появляются раз в поколение. Мы бы очень расстроились, если бы он играл не за нас, а против нас», — заявил президент и соучредитель Team Vitality Фабьен Neo Девайд.
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