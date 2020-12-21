Разработчики PUBG Mobile за неделю забанили более 2 млн читеров
С 11 по 17 декабря разработчики мобильной версии Player's Unknown Battleground забанили более 2 млн читеров, сообщается на странице игры в "Твиттере".
Большинство аккаунтов было заблокировано за использование программ для изменения моделей персонажей, 18 процентов заблокировали за x-ray, 15 процентов — за автоматическое прицеливание. 22 процента использовавших сторонние программы игроков сражались на звании Bronze, 17 процентов — на Diamond, по 15 процентов — на Platinum и Crown.
PUBG — онлайн-игра в жанре «королевской битвы», вышедшая в марте 2017 года. В игре принимают участие до 100 игроков, которые десантируются на остров в поисках снаряжения и оружия. Цель игры — убить других участников и при этом остаться в живых.
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