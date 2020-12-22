В шоу-матче по CS:GO Неймар убил лучшего игрока 2019 года ZywOo с ножа

Бразильский футболист Неймар, выступающий за французский клуб «ПСЖ», принял участие в шоу-матче по CS:GO против про-игроков Дана apEX Мадесклера, Матье ZywOo Эрбо и Ришара shox Папильона. В одном из раундов футболист незаметно подкрался к лучшему игроку 2019 года по CS:GO из смока и зарезал его. Этот момент вызвал бурю эмоций среди товарищей по команде.
А ещё Неймар запомнился в этом матче клатчем 1 в 2. Он не только сумел затащить против двоих оставшихся врагов, но и сделал в этом раунде четыре фрага с пистолета.
Вместе с Неймаром выступали игроки профессиональной бразильской команды FURIA (6 место в мировом рейтинге сильнейших клубов по CS:GO) — Энрике HEN1 Телес, Андрей arT Пиовезан и Юрий Yuurih Сантуш. Команды обменялись победами: на карте Inferno сильнее оказались французы со счётом 16:5, а на Mirage бразильцы взяли убедительный реванш, победив со счётом 16:7.
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