Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В шоу-матче по CS:GO Неймар убил лучшего игрока 2019 года ZywOo с ножа

В шоу-матче по CS:GO Неймар убил лучшего игрока 2019 года ZywOo с ножа
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Бразильский футболист Неймар, выступающий за французский клуб «ПСЖ», принял участие в шоу-матче по CS:GO против про-игроков Дана apEX Мадесклера, Матье ZywOo Эрбо и Ришара shox Папильона. В одном из раундов футболист незаметно подкрался к лучшему игроку 2019 года по CS:GO из смока и зарезал его. Этот момент вызвал бурю эмоций среди товарищей по команде.

А ещё Неймар запомнился в этом матче клатчем 1 в 2. Он не только сумел затащить против двоих оставшихся врагов, но и сделал в этом раунде четыре фрага с пистолета.

Вместе с Неймаром выступали игроки профессиональной бразильской команды FURIA (6 место в мировом рейтинге сильнейших клубов по CS:GO) — Энрике HEN1 Телес, Андрей arT Пиовезан и Юрий Yuurih Сантуш. Команды обменялись победами: на карте Inferno сильнее оказались французы со счётом 16:5, а на Mirage бразильцы взяли убедительный реванш, победив со счётом 16:7.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020