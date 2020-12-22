Twitch забанит всех, кто заявит, что стример популярен из-за оказанных сексуальных услуг

Платформа Twitch обновила пользовательское соглашение. Отныне бан на платформе можно будет получить, если заявить, что «канал стримера популярен или не забанен из-за оказанных сексуальных услуг».

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Сервис был создан в 2012 году отделением от схожего сервиса justin.tv, имеющего более широкую тематику, с целью разграничить трафик и освободить основные серверы. Помимо компьютерных игр Twitch транслирует видео другой тематики, например, музыкальных выступлений или турниров по покеру.