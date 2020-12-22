Игроки напомнили, что маппул в CS:GO не обновляется уже на протяжении 21 месяца

В начале декабря в Counter-Strike: Global Offensive вышла новая операция. Игроки восприняли её положительно, но при этом попросили разработчиков не забывать и о других важнейших аспектах игры, некоторые из которых не меняются уже на протяжении долгого времени.
В CS очень редко меняется мета. Valve уклоняется от кардинальных изменений баланса: это касается как оружия, так и маппула. Сейчас в активном маппуле находится семь карт. Однако список с ними не обновлялся уже на протяжении многих месяцев. Про-игроки уже обращали на это внимание, и самой популярной их идеей было ввести три дополнительные карты для ротации. Один из игроков посчитал, что маппул не обновлялся уже на протяжении 21 месяца: ещё в марте 2019 года из пула турнирных карт убрали Cache и добавили Vertigo. С тех пор изменений не было.
Напомним, в турнирный пул карт входят: Inferno, Train, Mirage, Nuke, Overpass, Dust 2 и Vertigo.
Чаще всего комьюнити просит вернуть Cobblestone в турнирный пул карт. Эта карта ценится среди ветеранов Counter-Strike. К тому же Cobble был одной из основных карт в версии 1.6.
Valve пока полностью игнорирует просьбы и петиции от игроков. Однако несколько проверенных инсайдеров указывали на то, что разработчики планируют изменить маппул. Если бы не новая операция, то, вероятно, уже сейчас игроки смогли бы получить желаемое.
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