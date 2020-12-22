«В следующем сезоне мы всех уничтожим». CEO NAVI рассказал о планах клуба на 2021-й

Руководитель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Евгений Золотарёв подвёл итоги выступлений своих составов в прошедшем сезоне и раскрыл планы клуба на 2021-й.
О выступлении CS-состава
[...] «Мы не подозревали, как именно мы проиграли на Road to Rio, и это был очень тяжёлый момент в истории команды, когда мы действительно были близки к принятию кадровых решений. В итоге ростер получил ещё один шанс, которым, возможно, и не в полной мере, но воспользовался. Мы сумели подстроиться под онлайн, уверенно выиграли следующий RMR и, за исключением ESL One Cologne, на всех турнирах сезона стабильно заходили в топ-4».
О симпле
[...] «Возможно, немного смазанное командой завершение сезона и помешает Сане выиграть титул, тем не менее для меня он точно топ-1. И хоть я и не могу быть объективен в этом вопросе, но уже 20 лет моей жизни связаны с CS, и могу сказать со 100-процентной уверенностью: он уникально одарённый игрок. Но самое главное — я не знаю никого, кто так же сильно любил бы CS, как s1mple, так что я всё-таки очень надеюсь на его победу, он заслужил. В завершение блока о CS хочу сказать несвойственные себе слова: в следующем сезоне мы всех [уничтожим] — скриньте!»
О выступлении Dota-состава
«Тут сезон стоит разделить на две части — до подписания FTM и после. До подписания у нас были постоянные попытки склеить состав, замена капитана, попытки эту роль на себя взять другими игроками. В определённый момент что-то начало получаться и состав с Зайцем на кэпе начал себя неплохо показывать. К сожалению, Солонун оказались БакыНу ближе. И после знаменитой контрактной истории и его ухода мы ещё как-то барахтались и даже выиграли квалы и прошли на отменённый в итоге мажор, но это были уже конвульсии. В итоге мы снова оказались перед выбором — создавать что-то вокруг кого-то либо подписать на тот момент достойно выступавший ростер FTM. [...] Не скрою, у меня, как, наверное, и у многих болельщиков, были определённые сомнения. Были также мысли, мол, ну вот сейчас они в форме, но что дальше, что, если это их потолок, что, если начнутся траблы с мотивацией. Но в итоге парни только набирали и набирали, и на всех турнирах с момента присоединения к NAVI они стабильно входили в топ, а последний турнир года и вовсе выиграли. [...] Резюмируя вышесказанное: за последние несколько лет это лучшее решение NAVI в данной дисциплине, и надеюсь, что этот месседж парней не расслабит, они будут такой же по-настоящему сплочённой командой и наш полёт продолжится до самой Луны!»
Планы на 2021-й
«Точно будут новые дисциплины. Контента будет ещё больше. Очень много партнёров. На текущий момент, с учётом пролонгаций, у нас уже подписано 13 партнёрских контрактов на 2021 год и ещё несколько потенциальных сделок в активной стадии переговоров. Запуск нового офиса и два гейминг-хауса. Мы планировали открыть офис и игровые зоны в этом году, но это одно из направлений, на которые повлиял ковид. Планируем открытие в первом квартале следующего года. В конце первого квартала будет презентована новая форма с новым техническим партнёром. Мы запустим новый сайт. Мы запустим полноценную программу лояльности для наших болельщиков. Мы презентуем новую айдентику и сделаем лёгкий рестайлинг. Не волнуйтесь, ничего радикального».
Это лишь выдержка из самого интересного. Полный пост читайте в телеграм-канале Евгения.
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