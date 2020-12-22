В будущих обновлениях GTA Online появится больше одиночного контента
В будущих обновлениях Grand Theft Auto Online появится больше одиночного контента, сообщил дизайн-директор Rockstar Скотт Бутчард.
«Мы достаточно давно думаем о нововведении, игровое сообщество просит об этом. Мы хотим отдать должное командам и геймерам, которые хотят играть в кооперативном режиме, однако в то же время позволить тем, кто играет в одиночку, получить достойный игровой экспириенс. У обоих вариантов есть свои преимущества. Играя в одиночку, гораздо легче проходить миссии в режиме стелса и планировать свои действия. В кооперативном режиме можно разделиться и выполнять несколько заданий одновременно», — приводит слова Бутчарда GQ UK.
На прошлой неделе вышло крупнейшее обновление в истории GTA Online — The Cayo Perico Heist.
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