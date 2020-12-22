Яна b2ru Химченко: почему мы должны делить игроков по полу? Надо делать смешанные команды

Контент-продюсер киберспортивной организации HellRaisers Яна b2ru Химченко в интервью Weplay.tv порассуждала о роли девушек в киберспорте.

На вопрос, должен ли киберспорт быть привлекателен для всех, Яна ответила, что не видит причин, почему киберспорт может быть непривлекателен для женщин.

«Я не вижу сейчас, чем киберспорт может быть непривлекателен для женщин. Если говорить про игру, то я не вижу смысла в чисто женских лигах. Почему мы должны игроков делить по полу? Моя картина мира — надо делать смешанные команды. Зачем нужно давать какие-то квоты, привилегии только женским составам, если они, допустим, будут показывать плохой результат? Если девочка хорошо играет, её нужно брать в смешанную команду. Это круто. Но выделять женский киберспорт в какой-то отдельный вид спорта — не уверена. В традиционном спорте есть подобное разделение. Например, из-за физической формы. Но вот возьмём шахматный спорт: есть женский и мужской. Почему так? Ведь здесь условия равные, игра умственная, не физическая», — сказала b2ru.

Яна рассказала, почему в киберспорте так мало сильных девушек: «Опять же, не должно быть так, что в каждой команде обязательно должна быть девушка. Это притеснение. Это же спорт, тут берут самых лучших. Если девушке удастся стать самой лучшей и попасть в про-состав, к команде будет прикован весь интерес зрителей. Но пока такого нет. И пока я наблюдаю, что девушки в общей массе играют на 2-4 тысячи MMR. С чем это связано? Возможно, с меньшим фокусом на игре, тренировках. Как правило, девушки более поверхностно относятся к игре, к её аналитике. Я не говорю про всех, но чаще парни более зациклены на мелочах в игре, анализе ошибок».