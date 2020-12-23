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Стримера Evelone192 загримировали на Twitch и назвали «дядей симпла»

Стример Вадим Evelone192 Козаков появился на праздничном стриме NAVI в гриме
Киберспорт 0
Аудио-версия:

Стример Вадим Evelone192 Козаков стал гостем праздничного стрима NAVI, который был организован в честь 11-летия организации. Зрители заметили, что стример появился на трансляции в гриме. Организаторы трансляции таким образом решили обойти правила Twitch.

На днях стример был перманентно забанен на Twitch. Он нарушил одно из правил платформы — произнёс одно из запрещённых на Twitch слов. Это был уже не первый его бан на платформе, поэтому администраторы Twitch заблокировали его канал навсегда. NAVI предварительно его загримировала, так как забаненные стримеры не могут появляться на чьих-либо каналах.

Видео опубликовано на VK-канале Twitch news.

Стример принял участие в нескольких шоу-матчах с действующими и бывшими игроками организации. Ему даже дали временный ник — «дядя симпла».

Русскоязычный стример Evelone переходит на YouTube. Его канал на Twitch будет забанен
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