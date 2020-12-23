За первые 10 дней продано более 13 млн копий Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED опубликовала отчёт, из которого следует, что за первые 10 дней с момента официального выхода Cyberpunk 2077 продажи игры перевалили за 13 млн копий. С учётом 8 млн предзаказов суммарный тираж Cyberpunk 2077 составляет 21 млн проданных копий.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза Cyberpunk 2077 с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.

Релиз игры состоялся в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 вышла одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.