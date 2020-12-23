Госдума приняла закон, позволяющий заблокировать «Твиттер», «Фейсбук» и YouTube

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который даёт право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру. Авторы инициативы объяснили, что цензуре со стороны «Твиттера», «Фейсбука» и YouTube подверглись RT, РИА «Новости» и «Крым 24», всего установлено около 20 фактов дискриминации, сообщает «Коммерсант».

Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ. Касаться ограничение будет также сообщений и материалов зарегистрированных СМИ.

Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

В случае нарушения Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Это решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор.