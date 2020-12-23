Steam ограничит пополнение кошелька в России из-за изменений в российском законодательстве
В Steam сообщили, что с января 2021 года пополнение кошелька на платформе на неопределённый период может быть недоступно из-за изменений в российском законодательстве.
«Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney. Если для пополнения кошелька Steam вы используете платёжные терминалы, Qiwi-кошелёк, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелёк Steam до 31 декабря 2020 года», — отмечается в сообщении.
В Steam не уточнили, какие именно изменения привели к ограничениям на пополнение кошелька.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
13:16
-
13:02
-
12:33
-
12:16
-
00:00
- 22 декабря 2020
-
23:14
-
21:24
-
20:28
-
20:12
-
18:35
-
17:50
-
14:58
-
13:24
-
12:11
-
11:27
-
00:02
- 21 декабря 2020
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
20:14
-
14:47
-
12:49
-
12:38
-
10:18
- 20 декабря 2020
-
21:25
-
15:44
-
15:02
-
14:48
-
13:02
- 19 декабря 2020
-
22:33
-
13:24
-
02:05
-
01:10
- 18 декабря 2020
-
16:59
-
16:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам