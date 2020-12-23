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Steam ограничит пополнение кошелька в России из-за изменений в российском законодательстве

Steam ограничит пополнение кошелька в России из-за изменений в российском законодательстве
Киберспорт / Другие игры 0

В Steam сообщили, что с января 2021 года пополнение кошелька на платформе на неопределённый период может быть недоступно из-за изменений в российском законодательстве.

«Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney. Если для пополнения кошелька Steam вы используете платёжные терминалы, Qiwi-кошелёк, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелёк Steam до 31 декабря 2020 года», — отмечается в сообщении.

В Steam не уточнили, какие именно изменения привели к ограничениям на пополнение кошелька.

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