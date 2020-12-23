KFC создала свою консоль. В ней установлено 32 Гб ОЗУ, видеокарта RTX и процессор Core i9

Сеть ресторанов общественного питания KFC представила свою консоль, на которой помимо запуска игр можно будет подогревать куриные крылышки. По мнению пиар-менеджера Cooler Master Стива Джеймса, консоль может стать конкурентом PlayStation 5 и Xbox Series X.

Консоль от KFC Фото: tomshardware.com

Железо, установленное внутри консоли, впечатляет. Консоль оснащена последней видеокартой RTX, SSD-накопителем на 1 Тб, процессором Intel Core i9-9980HK и оперативной памятью в 32 Гб.

Консоль будет поддерживать 4К и технологию трассировки лучей. К ней даже можно будет подключить VR. А благодаря встроенной в неё жаровне, вы сможете подогревать куриные крылышки и другие блюда. По словам авторов, жаровня будет не только выполнять функцию подогрева, но и охлаждать консоль. Дата выхода и стоимость консоли остаются неизвестными.

Видео опубликовано на YouTube-канале KFC.